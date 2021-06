Aktien Osteuropa Schluss: Kaum verändert

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Montag nur geringfügig von ihren Schlussständen am Freitag entfernt.





Der Wig-20 in Warschau stieg leicht um 0,15 Prozent auf 2285,81 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,08 Prozent auf 67 999,07 Zähler. Die vier umsatzstärksten Aktien waren zum einen KGHM mit minus 1,0 Prozent und Allegro mit minus 0,4 Prozent. Zum anderen zählten CD Projekt mit plus 3,2 Prozent dazu und Ten Square Games, die um 12,9 Prozent zulegten. Der Handyspieleentwickler profitierte davon, dass er von der chinesischen Regulierungsbehörde die Zulassung für sein 3D-Angelspiel erhalten hat.

In Prag ging der PX mit minus 0,03 Prozent auf 1160,86 Zähler kaum verändert aus dem Handel. Im Finanzbereich gab es überwiegend negative Vorzeichen. Komercni Banka etwa gaben hier um 0,6 Prozent nach. Unter den Energiewerten legten dagegen CEZ um 0,5 Prozent zu.

In Budapest sank der Leitindex Bux um 0,33 Prozent auf 48 301,62 Zähler. Unter den Schwergewichten zeigte die Aktie der OTP Bank mit minus 1,5 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Pharmaaktie Richter Gedeon stieg zugleich um 1,3 Prozent.