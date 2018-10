Aktien Osteuropa Schluss: Hohe Verluste

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag vor dem Hintergrund der weltweit düsteren Börsenstimmung deutlich nachgegeben.



In Russland beendete der Moskauer RTS-Index den Handelstag 1,69 Prozent schwächer auf 1124,08 Punkten.

Hohe Verluste gab es auch an der Börse in Budapest, wo es für den Bux um 2,49 Prozent nach unten ging auf 35 904,54 Punkte. Belastet wurde der ungarische Leitindex vor allem von starken Abschlägen von 3,91 Prozent für die Aktien des Ölkonzerns MOL und von 3,10 Prozent für die Titel der OTP Bank . Die Anteile von MTelekom hielten sich mit einem etwas geringeren Minus von 0,63 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Defensive Werte wie die Pharma-Aktien von Gedeon Richter konnten sich dem schwachen Umfeld entziehen und legten um 0,39 Prozent zu.

In Prag ging es für den Leitindex PX um 1,23 Prozent runter auf 1083,68 Punkte. Am Vortag hatte sich der tschechische Aktienmarkt dem sehr schwachen europäischen Börsenumfeld noch entziehen und geringfügig zugelegen können. Die Abschläge im PX zogen sich am Donnerstag quer durch alle Branchen. Die größten Verlierer mit jeweils mehr als dreiprozentigen Kursabgaben waren die Aktien von CETV und Vienna Insurance. Unter die Räder gerieten auch die Anteilsscheine des Limonadenherstellers Kofola mit minus 1,90 Prozent sowie die Titel des Softwarekonzerns Avast mit minus 1,79 Prozent.

Unter den Banken-Papieren verzeichneten Komercni Banka und Moneta Money Bank Einbußen von 1,60 Prozent beziehungsweise 1,36 Prozent. Die Titel der Erste Group hingegen beendeten den Handelstag 0,48 Prozent höher.