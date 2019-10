Aktien Osteuropa Schluss: Handelsstreit verstimmt Anleger

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die großen osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag allesamt nachgegeben.



Belastend wirkte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. China bezweifelt demzufolge, dass unter dem US-Präsidenten Donald Trump eine langfristige Einigung auf eine Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften zu erzielen ist.

In Moskau verlor der RTSI 0,63 Prozent auf 1422,92 Punkte.

In Prag sank der Leitindex PX um 1,06 Prozent auf 1050,87 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,44 Milliarden (Vortag: 0,31 Milliarden) tschechischen Kronen. Unter den Einzelwerten gab die in Prag notierten Papiere der österreichischen Bank Erste Group um 2,7 Prozent nach. Die Aktien von Komercni Banka verloren 3,0 Prozent. Mit minus 0,8 Prozent gingen die Wertpapiere des Softwarekonzerns Avast aus dem Handel.

In Warschau sank der Wig-30 um 1,40 Prozent auf 2484,74 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,11 Prozent auf 57 783,02 Einheiten. Auf der Agenda des Handelstags in Polen standen Inflationszahlen. Dem Statistikamt GUS zufolge hatte die Teuerung im Oktober bei 2,5 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat hatte der Preisanstieg bei 0,2 Prozent und damit unter den von Experten erwarteten 0,3 Prozent gelegen.

Unter den Einzelwerten gewannen die Anteile von mBank 0,8 Prozent. Tags zuvor war bekannt geworden, dass Erste Group eine Übernahme der polnischen Commerzbank -Tochter erwägt. Dies hatte den Aktienkurs bereits am Mittwoch gestützt. Einen Kurseinbruch von 9,3 Prozent erlitten die Aktien des Schuh-Einzelhändlers CCC. Bereits am Vortag hatten die Papiere herbe Verluste verbucht, nachdem der Konzern seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte.