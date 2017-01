Aktien Osteuropa Schluss: Guter Start ins neue Jahr - Börse Moskau geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "RTS":

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben den ersten Handelstag im neuen Jahr freundlich begonnen.



Am Montag wurden in Tschechien, Ungarn und Polen moderate Gewinne verzeichnet. In Russland dagegen blieb die Börse noch geschlossen.

In Budapest stieg der ungarische Leitindex Bux um 0,30 Prozent auf 32 099,05 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 2,1 (Freitag: 3,8) Milliarden Forint. Aktuellen Wirtschaftsdaten zufolge belief sich der Leistungsbilanzüberschuss Ungarns im dritten Quartal 2016 auf 1,3 Milliarden Euro. Kumuliert für die ersten drei Quartale ergibt das einen Überschuss von 4,2 Milliarden Euro verglichen mit 3,1 Milliarden im gleichen Zeitraum 2015. Allerdings weisen die Analysten der Raiffeisen Bank International auf Anpassungen bei der Berechnung hin.

Unter den Schwergewichten stiegen die Anteilsscheine der Magyar Telekom um 0,8 Prozent und die des Ölkonzerns MOL um 1,11 Prozent. Für die Papiere der OTP Bank dagegen ging es um 0,1 Prozent abwärts und die des Pharmaunternehmens Richter Gedeon büßten 0,48 Prozent ein.

In Warschau legte der Wig-30 um 0,27 Prozent auf 2249,35 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,30 Prozent auf 51 907,77 Einheiten. Auch in Polen wurden Wirtschaftsdaten bekannt gegeben: Der vom Markit-Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für Polen stieg im Dezember auf den besten Wert seit Juli 2015.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien des Schuhherstellers CCC um 3,66 Prozent vor. Die Papiere der Bank Pekao stiegen um 1,59 Prozent. Mit Verlusten von 1,07 Prozent schlossen dagegen etwa die Anteilsscheine des Gaskonzerns PGNiG .