Aktien Osteuropa Schluss: Gute Stimmung zum Wochenschluss

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Anleger an den osteuropäischen Aktienmärkten sind am Freitag mit guter Laune ins Wochenende gegangen.



Die wichtigsten Börsen in der Region verbuchten ebenso Gewinne wie die europäischen Leitbörsen, wo Investoren erleichtert auf die Regierungsbildung in Italien reagiert hatten.

Der Moskauer RTS-Index bewegte sich um 0,12 Prozent vorwärts auf 1164,37 Punkte.

In Budapest schloss der ungarische Leitindex Bux mit plus 1,69 Prozent auf 35 952,68 Punkten, nachdem er bereits am Vortag 1,5 Prozent gewonnen hatte. Die Aktien der OTP Bank gewannen am Freitag 2,8 Prozent, die des Ölkonzerns MOL legten um 2,6 Prozent zu. Die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter verbilligten sich um 2 Prozent. MTelekom rückten um 1,2 Prozent vor.

Am Aktienmarkt in Prag legte der tschechische Leitindex PX um 0,46 Prozent auf 1 081,04 Punkte zu. Auf dem PX lasteten aber die Abschläge von O2 C.R. Die Telekomaktie büßte 5,4 Prozent ein. Im Finanzbereich ging es hingegen einheitlich aufwärts. Komercni Banka verteuerten sich um 1,6 Prozent. Moneta Money Bank gewannen 0,5 Prozent. Die Erste-Group-Papiere gingen mit plus 0,6 Prozent ins Wochenende. Im Energiebereich zogen CEZ um 1,1 Prozent an.