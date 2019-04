Aktien Osteuropa Schluss: Mit Gewinnen in das Wochenende

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die großen osteuropäischen Börsen haben am Freitag Gewinne verzeichnet.



Diese fielen in Warschau und Prag höher aus als an den westeuropäischen Handelsplätzen. Börsianer begründeten den freundlichen Wochenausklang mit robusten Wachstumsdaten aus den USA.

Am geringsten waren die Gewinne in Moskau, wo der RTSI Index am Freitag um 0,08 Prozent auf 1247,01 Punkte zulegte, und in Budapest. Dort rückte das Börsenbarometer Bux um 0,02 Prozent auf 43 064,40 Zähler vor.

In Warschau ging es dagegen mit dem Wig-30 um 0,63 Prozent auf 2725,09 Punkte aufwärts. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,51 Prozent auf 60 990,17 Zähler. Vor allem Finanzwerte erfreuten sich der Gunst der Anleger: MBank legten um 2,1 Prozent zu und Bank Pekao um 1,9 Prozent. Der Branchenprimus Pko Bank verzeichnete einen Aufschlag von 1,3 Prozent. Die Titel der Bank Zachodni legten ebenfalls um 1,3 Prozent zu.