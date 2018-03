Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne überwiegen - Nur Moskau schwächelt

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen.



Zum Auftakt in die neue Handelswoche unterstützte eine insgesamt positive Stimmung an den meisten europäischen Leitbörsen und an der tonangebenden Wall Street. Lediglich in Moskau ging es mit den Kursen leicht nach unten.

Der ungarische Leitindex Bux gewann 1,07 Prozent auf 38 822,65 Punkte. Damit knüpfte das Börsenbarometer an sein Plus der Vorwoche von rund 4 Prozent an. Unter den Blue Chips zeigten die Aktien der OTP Bank die deutlichste Kursbewegung. Die Anteilsscheine stiegen um 1,5 Prozent. Dahinter gewannen die die Papiere von MOL 1,2 Prozent.

Der Warschauer Wig-30 gewann 0,95 Prozent auf 2747,21 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,90 Prozent auf 62 241,93 Punkte. In einer Branchenbetrachtung ging es mit Werten aus den Geschäftsfeldern Energie und Banken am deutlichsten ins Plus. Ungeachtet schwächerer Rohölpreise zogen die Aktien des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos um 3,5 Prozent an. Die Papiere der führenden polnischen Bank PKO verbuchten einen Zuwachs von 2,6 Prozent. Die Anteilsscheine der Bank Zachodni verteuerten sich dahinter um 2,4 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX baute seine jüngsten Gewinne aus und legte um 0,40 Prozent auf 1128,13 Punkte zu. Unter den Einzelwerten zeigten sich vor allem die CEZ-Aktien stark. Die Papiere des Energieunternehmen zogen 1,5 Prozent an. Im Finanzbereich gab es keine einheitliche Tendenz. Die Aktien von Komercni Banka etwa gaben um 0,5 Prozent nach, während die Anteilsscheine der Moneta Money Bank um 0,2 Prozent zulegten.