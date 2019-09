Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne mit starken Weltbörsen

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben sich am Donnerstag dem starken internationalen Börsenumfeld angeschlossen.



An den vier großen Börsen in Moskau, Budapest, Prag sowie Warschau standen jeweils Gewinne auf der Kurstafel. Unterstützend wirkten Hoffnungen auf einen geordneten Brexit sowie auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Der Prager Leitindex PX beendete seine dreitägige Verlustserie, er gewann 1,16 Prozent auf 1040,28 Punkte. Auf Unternehmensseite vermeldete CEZ die Übernahme des polnischen Unternehmens Euroklimat, woraufhin die Aktien um 0,9 Prozent zulegten. Vienna Insurance Group kletterten um fast 1 Prozent, nachdem der Versicherungskonzern bekanntgab, seine operative Geschäftstätigkeit auf Nordeuropa auszuweiten.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 1,08 Prozent auf 40 180,90 Punkte, er verbuchte so den zweiten positiven Handelstag in Folge. Bei den Einzelwerten ragten die Titel der OTP Bank mit einem Plus von 2,4 Prozent hervor. Unter den weiteren Schwergewichten legten die Aktien des Öl- und Gaskonzerns MOL ein halbes Prozent zu. Im Minus endete der Handelstag für die knapp ein halbes Prozent schwächeren Papiere von MTelekom .

In Warschau gab es für den Wig-30 ein nur knappes Plus von 0,21 Prozent auf 2413,45 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte dort 0,32 Prozent auf 56 358,30 Zählern zu. Bei den Einzelwerten stürzten die Aktien des Mobilfunkers Play Communications angesichts von Anteilsverkäufen durch die Finanzinvestoren Kenbourne and Tollerton um 13,5 Prozent ab. Im Energiebereich blieben PGE mit knapp ein Prozent Plus hinter anderen Branchenwerten zurück. Enea, Energa und Tauron kletterten zwischen 1,8 und 4,3 Prozent.

In Moskau knüpfte der RTSI an seine kräftigen Kursgewinne vom Vortag an. Der russische Leitindex rückte um 0,54 Prozent auf 1337,92 Punkte vor./dkm/APA/tih/fba