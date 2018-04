Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne vor allem in Moskau - Nur Prag schwächer

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben den Handel am Mittwoch überwiegend mit positiven Vorzeichen beendet.



Vor allem die russische Börse setzte ihre am Vortag begonnene Erholungstendenz fort, nachdem US-Sanktionen in den Tagen zuvor deutlich auf ihr gelastet hatten. Der Moskauer Leitindex RTSI kletterte um fast 3 Prozent auf 1154,55 Punkte.

Auch die Budapester Börse verbuchte deutliche Gewinne. Der Leitindex Bux stieg um 1,60 Prozent auf 38 766,49 Punkte. Bei den Einzelwerten gehörten vor allem die Anteilsscheine des schwer gewichteten Mineralölkonzerns MOL zu den Kursgewinnern. Mit dem Rückenwind eines deutlich gestiegenen Ölpreises verteuerten sich die Papiere um 2,5 Prozent. Am Markt wurde die Preistendenz beim Rohöl mit einem Rückgang der US-Ölreserven sowie einem geplanten Treffen wichtiger Förderländer erklärt.

Der Warschauer Wig 30 schloss sich der positiven Tendenz mit einem moderaten Aufschlag von 0,32 Prozent auf 2675,97 Punkte an. Der breiter gefasste Wig legte um 0,37 Prozent auf 60 517,08 Zähler zu. Unter den stärksten Einzelwerten waren die 3 Prozent festeren Anteilsscheine des Einzelhandelskonzerns LPP zu finden. Auch die Papiere des Bergbauunternehmens KGHM konnten sich in einem europaweit sehr starken Branchenumfeld für Minenwerte um fast 3 Prozent verteuern.