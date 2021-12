Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Moskauer Börse besonders stark im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Laut Marktteilnehmern dürften viele Anleger die wegen des jüngsten Rückschlags gesunkenen Kursniveaus zum Einstieg genutzt haben.

Die deutlichsten Zugewinne verbuchte die Börse in Moskau. Dort schloss der RTS-Index mit plus 2,51 Prozent auf 1687,12 Punkte. Die Aktie des Indexschwergewichts Gazprom etwa gewann rund 4,6 Prozent.

Der Wig-20 in Warschau knüpfte an seine Vortagesgewinne an und schloss 1,04 Prozent höher auf 2217,18 Zähler. Der breiter gefasste WIG gewann 1,03 Prozent auf 68 513,01 Punkte. Während sich die Aktien des Videospielherstellers CD Projekt mit plus 1,2 Prozent leicht von den gestrigen Abschlägen erholten, gaben die Titel des Online-Händlers Allegro um weitere 2,3 Prozent nach. 4,1 Prozent höher schlossen die Papiere von PKN Orlen. Die Titel der PKO Bank gewannen 1,7 Prozent, während die Anteilsscheine der Santander Bank Polska rund 3 Prozent schwächer schlossen.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,77 Prozent auf 51 860,19 Punkte zu. Das Indexschwergewicht OTP Bank gewann 0,6 Prozent, Schwergewicht Richter Gedeon legten um 1,0 Prozent zu und MOL um 1,2 Prozent.

Der Leitindex PX in Prag rückte um 0,44 Prozent auf 1363,16 Zähler vor. Die Aktien der Komercni Banka legten um 1,2 Prozent zu, während es für die der Moneta Money Bank um 2,3 Prozent nach unten ging./APA/ck/mis