Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Moskau und Warschau

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne in Moskau und Warschau sowie leichte Verluste in Prag und Budapest haben am Donnerstag das Bild an den großen osteuropäischen Aktienmärkten geprägt.

In Moskau rückte der Leitindex RTSI um 1,27 Prozent auf 1319,85 Punkte vor.





In Warschau ging es mit dem Wig-30 um 1,51 Prozent auf 2594,60 Punkte aufwärts. Der breiter gefasste Wig gewann 1,32 Prozent auf 58 360,50 Zähler. Nach zuletzt drei Handelstag in Folge mit Kursverlusten kam es am polnischen Aktienmarkt nun zu einer Gegenbewegung.

Nachgefragt wurden dort vor allem Mobilfunkaktien. Die Titel von Orange Polska schossen um fast 16 Prozent nach oben und die Papiere von Play um fast 11 Prozent. Polnischen Medienberichten zufolge hat nun auch Play angekündigt, die Tarife zu erhöhen, nachdem Orange Polska einen solchen Schritt schon vor längerer Zeit beschlossen hatte. Aktien des Medienunternehmens Cyfrowy Polsat, zu dem die Mobilfunkmarke Plus gehört, gewannen gut 6 Prozent.

In Prag gab der Leitindex PX um 0,41 Prozent auf 1048,39 Punkte nach. Er schloss sich damit dem etwas schwächeren Trend an den großen europäischen Märkten nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank an. Die Notenbank hatte ihre Geldpolitik zwar nicht geändert, allerdings hatte sie die Konditionen für neue langfristige Kredite etwas restriktiver gestaltet.