Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Moskau - Prag und Budapest schwach

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich am Dienstag nur teilweise dem starken internationalen Umfeld an den Aktienmärkten angeschlossen.



Gewinnen in Warschau und vor allem Moskau standen schwächere Tendenzen in Prag und Budapest gegenüber.

In Moskau erholte sich der Leitindex RTSI mit einem kräftigen Aufschlag von 3,35 Prozent auf 1121,48 Punkte von seinen jüngsten Verlusten wegen der US-Sanktionen, die den russischen Aktienwerten in den vergangenen Handelstagen stark zugesetzt hatten. Die Kurserholung wurde angeführt vom Güterwaggon-Hersteller United Wagon, dessen Aktien um 14 Prozent in die Höhe sprangen.

An der Warschauer Börse war das Tempo deutlich geringer: der Wig 30 schloss 0,18 Prozent höher bei 2667,50 Punkten, während der breiter gefasste Wig noch knapper im Plus schloss bei 60 294,06 Zählern. Schwach zeigten sich vor allem Ölaktien wie PKN Orlen und Grupa Lotos mit Abgaben von bis zu 3,8 Prozent. Bei den Versorgern mussten Anleger von Tauron und Enea jeweils Abschläge von knapp über 1,5 Prozent einstecken. Unterstützung kam jedoch von der Versicherungsaktie PZU mit plus 2,6 Prozent.

In Budapest gab der Leitindex Bux um 0,37 Prozent auf 38 154,20 Punkte nach - und profitierte somit nicht von einer angehobenen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für das Wachstum der ungarischen Wirtschaft. Unter den Schwergewichten konnten lediglich die Titel des Mineralölkonzerns Mol um 0,67 Prozent zulegen. Für die Papiere der OTP Bank und von MTelekom gab es hingegen Abschläge von bis zu 0,8 Prozent. Noch deutlicher fiel das Minus bei den Pharmatiteln von Gedeon Richter aus: sie büßten 1,2 Prozent ein.