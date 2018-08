Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Vernunft im Handelsstreit

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben sich am Montag freundlich präsentiert. Rückenwind lieferte ein international insgesamt positives Umfeld.



Investoren setzten wieder etwas stärker auf eine gütliches Ende der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie den Vereinigten Staaten und China. Allerdings schwelt die Unsicherheit wegen des Zollkonflikts weiter; genauso wie die Türkei-Krise.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,65 Prozent auf 2559,90 Punkte und der breiter gefasste Wig legte um 0,41 Prozent auf 58 371,01 Zähler zu. Mit Blick auf die Einzelwerte gewannen die Papiere des größten polnischen Ölunternehmens PKN Orlen rund 2 Prozent hinzu. PGNiG stiegen um 0,9 Prozent. Im Finanzbereich verteuerten sich die Titel der Bank PKO um 1,7 Prozent. Die Aktien der Bank Zachodni verbuchten ein Plus von 1,8 Prozent und die der Bank Pekao eines von 1,2 Prozent.

An der Prager Börse erholte sich der tschechische Leitindex PX nach neun Verlusttagen in Folge um 0,37 Prozent auf 1061,96 Punkte. Unter den Schwergewichten zogen die Titel der Erste Group um 0,8 Prozent an. Die Aktien der Konkurrentin Moneta Money Bank stiegen um 0,3 Prozent, während es für Komercni Banka um 0,3 Prozent nach unten ging. Die Anteilscheine des Energieunternehmens CEZ legten um 0,7 Prozent zu.