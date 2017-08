Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag allesamt zugelegt.



Damit schlossen sie sich der Tendenz der westeuropäischen Börsen an.

In Budapest kletterte der ungarische Leitindex BUX um 1,41 Prozent auf 37 622,47 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 11,2 (Vortag: 5,3) Milliarden Forint. Der Ausschuss für Geldpolitik der ungarischen Nationalbank hat seine Zinsen weitgehend unverändert gelassen. Zugleich ließ er durchblicken, dass keine gravierende Richtungsänderung bevorstehe.

In einem positiven europäischen Marktumfeld konnten im BUX vor allem Indexschwergewichte profitieren. So stieg der Kurs der Magyar Telekom um 1,05 Prozent und die Anteilsscheine der OTP Bank verteuerten sich um 3,2 Prozent. Bei einem hohen Handelsvolumen stachen auch die Anteile des Immobilienkonzerns Appeninn hervor, die um 7,54 Prozent nach oben schossen.

In Warschau legte der WIG-30 um 0,31 Prozent auf 2771,76 Punkte zu. Der breiter gefasste WIG stieg um 0,36 Prozent auf 62 649,41 Punkte. Unter den Einzelwerten rückten die Anteilsscheine der Handelskette Eurocash in den Fokus der Anleger. Die Aktie sprang um 7,46 Prozent hoch. Am Vormittag war bekannt geworden, dass der Konzern plant, seinen kleineren Rivalen Mila zu übernehmen. Einbußen erlitten dagegen die Papiere des Chemiekonzerns Grupa Azoty, die sich um 2,30 Prozent verbilligten.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX um moderate 0,16 Prozent auf 1033,73 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei 0,36 (Vortag: 0,34) Milliarden tschechischen Kronen. Die Anteilsscheine der Moneta Money Bank stiegen um 0,97 Prozent und die Papiere des Spirituosenherstellers Stock gewannen an der Spitze des PX 2,39 Prozent.