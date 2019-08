Aktien Osteuropa Schluss: Gemischte Vorzeichen - Warschau geschlossen

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag keine großen Sprünge gemacht.



In einem europaweit weiter vom US-chinesischen Handelsstreit geprägten Umfeld gab es die deutlichsten Verluste in Moskau, wo der Leitindex RTS um 0,76 Prozent auf 1250,13 Punkte fiel. In Budapest standen moderate Verluste zu Buche, während sich der Markt in Prag knapp im Plus behauptete. In Warschau wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Budapest konnte der Leitindex Bux seiner jüngsten Schwächephase nicht entkommen, er verlor 0,30 Prozent auf 40 018,67 Punkte. Mit Blick auf die Schwergewichte fielen die größten Abschläge bei der OTP Bank an, deren Papiere mit etwas mehr als 1 Prozent auf Tauchstation gingen. Die Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter standen derweil auf der Gewinnerseite mit einem Kursplus von 1,3 Prozent.