Aktien Osteuropa Schluss: Freundlich im guten Umfeld am Aktienmarkt

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze haben am Freitag im positiven internationalen Börsenumfeld immerhin leichte Gewinne verbucht.



Allen voran galt dies für den Markt in Moskau, wo der RTSI Index seine Serie von zuletzt fünf schwachen Handelstagen beendete. Der russische Leitindex stieg zu Wochenschluss um 0,87 Prozent auf 1449,42 Punkte.

An den übrigen Börsenplätzen ging es moderater nach oben. In Prag legte der PX um 0,34 Prozent auf 1083,11 Punkte zu. Mit einem Abschlag von 0,4 Prozent gingen im tschechischen Leitindex nur die Aktien von CEZ mit negativem Vorzeichen aus dem Handel. An der Spitze des PX schlossen die Titel des Tabakkonzerns Philip Morris CR 2,9 Prozent höher. Dahinter folgten die Papiere des Softwareanbieters Avast mit plus 1,5 Prozent und des Getränkekonzerns Stock mit plus 0,8 Prozent.

Der ungarische Bux stieg um 0,38 Prozent auf 43 384,63 Zähler. Unter den Schwergewichten waren die Papiere der OTP Bank mit einem Anstieg um 0,65 Prozent gefragt. Für die ungarische Notierung des Pharmakonzerns Gedeon Richter ging es um 0,7 Prozent nach oben und die Anteilscheine von MTelekom legten an der Bux-Spitze um 1,1 Prozent zu. Die Aktien des Mineralölkonzerns Mol dagegen schlossen 0,3 Prozent leichter.