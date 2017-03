Aktien Osteuropa Schluss: Vor Fed-Entscheid wenig bewegt - Feiertag in Budapest

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch per Saldo nur wenig von der Stelle bewegt.



Während der Handel in Budapest feiertagsbedingt pausierte, waren in Prag knappe Gewinne, in Warschau und Moskau aber moderate Verluste zu verzeichnen. Der russische RTS-Interfax-Index gab um 0,10 Prozent auf 1062,61 Punkte nach. Wie an den weltweiten Aktienmärkten nahmen Anleger im Vorfeld der US-Zinsentscheidung eine abwartende Haltung ein.

Der Warschauer Leitindex WIG-30 sank um 0,36 Prozent auf 2573,27 Punkte, während es für den breiter gefassten WIG um 0,32 Prozent auf 59 109,17 Punkte nach unten ging. Unter den Einzelwerten verteuerten sich die Titel des Ölkonzerns Grupa Lotos mit plus 1,74 Prozent am deutlichsten. Sie profitierten damit von einer Erholung beim Ölpreis. Schwach zeigten sich hingegen einige Bankaktien, darunter die Papiere der PKO Bank mit minus 1,75 Prozent. Für jene der Bank Pekao und der Bank Zachodni ging es jeweils um etwas mehr als 1 Prozent abwärts.

In Prag dagegen brachte der Leitindex PX einen hauchdünnen Vorsprung von 0,06 Prozent über die Ziellinie und schloss bei 979,19 Punkten. Positive Nachrichten kamen aus der tschechischen Wirtschaft, die 2016 in der Zahlungsbilanz einen Rekordüberschuss in Höhe von 52,6 Milliarden Kronen erwirtschaftete. Unter den Einzelwerten nahmen die Aktien der Stock Spirits Group mit plus 3,35 Prozent die Spitze ein. Papiere der Vienna Insurance Group gewannen rund 1 Prozent, während jene der Erste Group um 0,12 Prozent nachgaben./emu/APA/tih