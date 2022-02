Aktien Osteuropa Schluss: Erneut tiefer - Moskau sehr schwach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben auch am Freitag einheitlich mit Verlusten geschlossen. Wegen der weiterhin angespannten Lage im Russland-Ukraine-Konflikt ging es vor allem in Moskau erneut kräftig nach unten. Der RTS Index büßte weitere 4,05 Prozent auf 1391,31 Zähler ein, nachdem er am Donnerstag bereits um fast fünf Prozent eingeknickt war.

Die Sorgen über eine Eskalation der Situation in der Ostukraine beziehungsweise die Bedenken über einen Einmarsch Russlands in die Ukraine lasteten auch international auf den Aktienkursen. Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gaben die Aktienbörsen nach.

In Prag belief sich das Minus des PX auf 0,27 Prozent, womit der tschechische Leitindex bei 1434,72 Punkten in das Wochenende ging. Einheitlich negative Vorzeichen gab es im Finanzbereich. Die auch in Prag notierten Aktien der österreichischen Bank Erste Group büßten 0,6 Prozent ein. Komercni Banka verloren ebenfalls 0,6 Prozent und Moneta Money Bank fielen um 0,3 Prozent.

An der Warschauer Börse gab es ebenfalls Verluste. Der Wig-20 gab um 1,49 Prozent auf 2143,28 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig verlor 1,07 Prozent auf 65 696,56 Zähler. Die vier umsatzstärksten Werte waren am polnischen Aktienmarkt zum Wochenausklang Allegro (minus 3,5 Prozent), KGHM (plus 1,0 Prozent), PZU (minus 2,3 Prozent) und PKO Bank (minus 1,6 Prozent).