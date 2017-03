Aktien Osteuropa Schluss: Erneut kein einheitlicher Trend

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben auch am Freitag einen klaren Trend vermissen lassen.



Das internationale Börsenumfeld zeigte ebenfalls ein gemischtes Bild.

Für den russischen RTS-Interfax-Index endete der letzte Handelstag der Woche versöhnlich. Er gewann 0,77 Prozent auf 1108,26 Punkte, nachdem er am Dienstag mit 1099,46 Punkten auf den bisher tiefsten Schlussstand im Jahr 2017 gesunken war.

Der polnische Wig-30-Index fiel in Warschau um 0,97 Prozent auf 2585,68 Punkte. Der breiter gefasste Wig sank um 0,72 Prozent auf 59 313,38 Punkte. Bei einigen Finanzwerten gab es deutliche Verluste. Alior Bank sackten um 3,7 Prozent ab. Bank Pekao sanken um 2,4 Prozent, PKO Bank um 2,2 Prozent und Bank Zachodni um 1,7 Prozent.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX 0,30 Prozent schwächer bei 974,23 Punkten. Zum Wochenschluss rückten aktuelle Daten zum Wirtschaftswachstum ins Blickfeld, die die Stimmung in Prag aber nicht aufhellen konnten. Das tschechische Statistikinstitut gab für das vierte Quartal ein Wachstum von 1,9 Prozent und für das Gesamtjahr 2016 ein Plus von 2,3 Prozent bekannt. Der Anstieg im Quartal lag damit über der vorherigen Schätzung.

Unter den tschechischen Einzelwerten verloren die Titel des Energiekonzerns CEZ 0,8 Prozent. Auch im Finanzbereich überwogen die negativen Vorzeichen. Moneta Money Bank etwa gaben um 0,7 Prozent nach.

Die ungarische Börse ging derweil mit einem kleinen Gewinn ins Wochenende. In Budapest legte der Leitindex Bux um 0,12 Prozent auf 33 193,81 Punkte zu. Die Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Auf Unternehmensebene rückte OTP Bank mit vorläufigen Quartalszahlen in den Blick, die unter den Expertenerwartungen lagen. Die Aktien von OTP gingen dennoch unverändert aus dem Handel.