Aktien Osteuropa Schluss: Einheitlich fester

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Im Sog der Gewinne an den wichtigsten westeuropäischen Aktienmärkten haben Osteuropas Börsen am Mittwoch ebenfalls im Plus geschlossen.





Der Prager Leitindex PX stieg um 0,13 Prozent auf 1033,83 Punkte. Unter den Einzelwerten zeigten sich vor allem die Anteilsscheine des Spirituosenherstellers Stock in guter Verfassung und gewannen 4,38 Prozent. Ihnen folgten Aktien des Energieversorgers CEZ (plus 0,89 Prozent) und der Erste Group (plus 0,52 Prozent). Auf der unteren Seite der Kurstafel fanden sich die Papiere des Mobilfunkanbieters O2, die um 0,54 Prozent fielen. Der Aktienkurs der Moneta Money Bank gab um 1,06 Prozent nach und die Notierung der Vienna Insurance Group (VIG) sank um 1,58 Prozent.

In Warschau gewann der Wig-30 0,31 Prozent auf 2762,64 Punkte. Der breiter gefasste Wig-Index schloss 0,27 Prozent höher bei 62 481,19 Punkten. Am Vortag hatte die Warschauer Börse feiertagsbedingt geschlossen. Die Anteilsscheine des Bergbauunternehmens KGHM verteuerten sich um 3,62 Prozent. Papiere der Energiekonzerne PGE und Energa stiegen um 3,34 beziehungsweise 2,65 Prozent. Negativ endete der Handelstag für Aktien aus dem Bankensektor. Vor allem die Titel der Bank Zachodni (minus 1,51 Prozent), der Alior Bank (minus 1,54 Prozent) und der MBank (minus 1,72 Prozent) gingen schwächer aus dem Handel.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,32 Prozent auf 36 892,09 Punkte zu. Bei hohen Handelsvolumina verbuchten vor allem die Aktien des Vorsorge- und Versicherungskonzerns Cigpannonia (plus 14,73 Prozent) und des Immobilienkonzerns Appeninn (plus 15 Prozent) satte Gewinne. Auch die Bux-Schwergewichte MOL und OTP fanden sich mit einem Plus von 0,57 beziehungsweise 0,52 Prozent unter den Gewinnern.