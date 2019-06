Aktien Osteuropa Schluss: Durchweg Gewinne

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem international eher durchwachsenen Umfeld haben die wichtigsten osteuropäischen Börsen am Montag durchweg Gewinne verzeichnet.





In Budapest legte der ungarische Leitindex Bux um 0,22 Prozent auf 40 475,09 Punkte zu. Der Konjunkturkalender blieb am Montag in Budapest zwar leer, am Dienstag veröffentlicht die nationale Notenbank MNB aber ihre Leitzins-Entscheidung.

An der Börse ging es für die Aktien von Magyar Telekom um 0,6 Prozent abwärts. Die Titel des Pharma-Konzerns Richter gewannen 1,66 Prozent, während die Bank-Aktien OTP 0,34 Prozent verloren. Die Aktien des Ölkonzerns Mol gingen mit minus 0,06 Prozent aus dem Handel.

An der Warschauer Börse ging es deutlicher aufwärts. Der Wig-30 gewann 1,15 Prozent auf 2676,59 Punkte, der breiter gefasste Wig stieg um 0,96 Prozent auf 60 003,90 Zähler. Dabei standen Einzelhandelsdaten für den Mai im Fokus. Die Verkäufe hatten zwar um 7,3 Prozent zugelegt, das war aber weniger stark als von Ökonomen erwartet. Die Experten der Erste Group prognostizieren für die zweite Hälfte des Jahres ein solides Wachstum. Allerdings bleibe der private Konsum der hauptsächliche Wachstumsfaktor für Polen.

An der Börse sprang der Aktienkurs des Software-Unternehmens Asseco Poland um mehr als vier Prozent nach oben. Das Software-Unternehmen hatte für das Geschäftsjahr 2018 den höchsten Umsatz in seiner Geschichte vorgelegt. Auch das Betriebsergebnis hatte einen Rekordwert erreicht.

Unter den Gewinnern an der Börse legte das Energieunternehmen Tauron Polska um mehr als 3,43 Prozent zu. Schwächer schlossen die Anteilscheine von Play Communications mit einem Abschlag von 3,73 Prozent.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX um 0,26 Prozent auf 1056,18 Punkte zu. Aufmerksamkeit zog die Massendemonstration in Prag auf sich, die den Rücktritt von Regierungschef Andrej Babis fordert. Der 64-jährige Milliardär steht im Verdacht, als Unternehmer unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.

Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Avast um 0,57 Prozent zu. Damit holten die Papiere des Software-Unternehmens Kursverluste aus der Vorwoche auf. Ans Ende der Kurstafel fielen die Anteilscheine des Spirituosenherstellers Stock mit einem Minus von 1,08 Prozent.