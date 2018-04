Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Gewinne dank Entspannung im Handelsstreit

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag kräftig zugelegt.



Allesamt profitierten von der allgemein sehr positiven Stimmung an diesem Tag. Die Risikobereitschaft kehrte an die Börsen zurück, nachdem der neue Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit zwischen den USA und China leisere Töne angeschlagen hatte. Larry Kudlow hatte am Mittwoch gesagt, er halte es für möglich, dass die US-Strafzölle gegen China nicht in Kraft treten werden.

In Budapest stieg der ungarische Leitindex BUX um 2,12 Prozent auf 38 065,04 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,5 (Vortag: 8,3) Milliarden Forint. Hatte der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt am Vortag noch für breite Verluste gesorgt, ging es für die Schwergewichte im BUX nun wieder deutlich aufwärts. Die Papiere der OTP Bank legten mit plus 2,57 Prozent besonders kräftig zu. Die Anteilsscheine des Ölkonzerns MOL gewannen 2,14 Prozent.

In Warschau legte der WIG-30 um 1,81 Prozent auf 2600,38 Punkte zu. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,52 Prozent auf 59 244,04 Einheiten. Die Aktien des polnischen Schuh- und Kleidungskonzerns CCC schlossen um 5,49 Prozent höher. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Papiere und hält das Konzernziel einer Umsatzverdoppelung bis zum Jahr 2022 für erreichbar. Angesichts der guten Entwicklung des Onlinehandels und der Erschließung neuer Märkte sei CCC seinen Konkurrenten voraus, hieß es.

Die Aktien von PKN Orlen gewannen 4,29 Prozent und die Anteilsscheine des Öl- und Gaskonzerns PGNiG legten um 5,74 Prozent zu. Besonders deutlich stiegen zudem mit plus 7,85 Prozent die Papiere des Inkassounternehmens Kruk.

In Prag rückte der tschechische Leitindex PX um 1,65 Prozent auf 1130,23 Punkte vor. Das Handelsvolumen lag bei 0,51 (Vortag: 0,56) Milliarden tschechischen Kronen. Zu den Spitzenwerten im PX zählten die Anteilsscheine des Getränkekonzerns Kofola, die um 1,72 Prozent zulegten. Nur ein Wert im PX ging mit negativem Vorzeichen aus dem Handel: Die Aktien des Spirituosenherstellers Stock gaben um 0,26 Prozent nach, hatten allerdings tags zuvor um 2 Prozent zugelegt.

In Moskau zog der RTSI Index um 1,05 Prozent auf 1253,47 Punkte hoch und legte damit den dritten Tag in Folge zu./rai/APA/ck/jha/