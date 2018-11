Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Gewinne nach US-Kongresswahl

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben zur Wochenmitte erheblich Boden gutgemacht.



Zentrales Thema waren die gestrigen US-Kongresswahlen, deren Ausgang von den Börsen positiv aufgenommen wurde. Der russische RTS-Index stieg um 1,14 Prozent auf 1164,27 Punkte.

In Warschau stieg der Wig-30 um satte 1,96 Prozent auf 2577,11 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 1,57 Prozent auf 57 818,43 Zähler. Die ING Bank Slaski erfüllte mit ihrem Nettogewinn für das dritte Quartal die Erwartungen des Marktes. Die Aktien des Finanzinstituts stiegen um 1,4 Prozent. Für die Wertpapiere der Bank Pekao ging es um 3,3 Prozent nach oben. Polens zweitgrößte Bank übertraf die Markterwartungen leicht und steigerte ihren Nettogewinn im dritten Quartal um 13 Prozent zum Vorjahr.

Der ungarische Leitindex Bux gewann 1,41 Prozent auf 38 198 Punkte. Die vier Schwergewichte zeigten sich im Plus. Unter ihnen verzeichneten OTP Bank den größten Anstieg und verteuerten sich um 3,4 Prozent. Bei den Werten aus der zweiten Reihe zogen 4iG nach ihrem klaren Aufschlag der vergangenen Woche erneut an. Am heutigen Handelstag sprangen die Aktien des im IT-Sektor tätigen Konzerns um 19,4 Prozent nach oben.