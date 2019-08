Aktien Osteuropa Schluss: Bux weitet Verlustserie aus - Prag und Moskau legen zu

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An Osteuropas wichtigsten Handelsplätzen hat sich am Donnerstag lediglich die Börse in Budapest der wieder eingetrübten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten angeschlossen.





Der Bux fiel um 0,64 Prozent auf 39 394,71 Punkte. Der ungarische Leitindex ging damit den bereits sechsten Handelstag in Folge tiefer aus dem Handel. Seine Verlaufsgewinne hatte er nicht halten können, nachdem die US-Börse im Frühhandel ins Minus gedreht war.

Belastet wurde der ungarische Leitindex vor allem von den deutlichen Kursverlusten der beiden Schwergewichte Gedeon Richter und Mol , die 2,6 beziehungsweise knapp 1,5 Prozent einbüßten. Gegen den schwachen Trend stemmten sich dagegen die Papiere von MTelekom , die um fast 1,7 Prozent zulegten.

Der Warschauer Wig-30 bewegte sich mit plus 0,04 Prozent auf 2410,09 Punkte kaum vom Fleck. Der breiter gefasste WIG schloss 0,01 Prozent tiefer bei 56 118,92 Punkten.

Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von PKP Cargo um gut 2,4 Prozent. Das Tochterunternehmen AWT hatte angekündigt, nach Slowenien zu expandieren. Noch deutlicher nach unten ging es im Wig-30 nur für die Papiere des Großhändlers Eurocash und die des Bergbaukonzerns JSW. Beide büßten jeweils rund 3 Prozent ein. Dagegen setzten sich die Anteilsscheine des Öl- und Gaskonzerns Lotos mit einem Plus von fast 3 Prozent an die Index-Spitze.

Im breiter gefassten Wig verloren die GTC-Aktien mehr als 2,5 Prozent. Der Immobilienentwickler hatte für das zweite Quartal einen leichten Anstieg des Nettogewinns gemeldet.

Der tschechische Leitindex PX knüpfte an seine Vortagesgewinnen an und legte um 0,42 Prozent auf 1042,32 Punkte zu. Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von PFNonwoven als schwächster Index-Wert um 1,15 Prozent. Das Unternehmen hatte bei stabilen Ergebniszahlen einen deutlichen Rückgang der Produktion gemeldet.

Stärkster Wert im PX waren die Anteilsscheine des Softwareunternehmens Avast, die um knapp 4 Prozent anzogen. Für die Aktien des Medienunternehmens CETV ging es um gut 1 Prozent nach oben.