Aktien Osteuropa Schluss: Budapester Bux erneut auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "RTS":

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - An der Börse in Budapest hat der ungarische Leitindex Bux am sechsten Gewinntag in Folge ein weiteres Rekordhoch erreicht.



Dabei gewann das Kursbarometer am Freitag 0,32 Prozent auf 32 855,87 Punkte. Auf Wochensicht legte es um 2,7 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten konnten zum Wochenausklang Gedeon Richter mit plus 1,41 Prozent die größten Gewinne einfahren. MTelekom stiegen um 0,59 Prozent. Kaum verändert gingen Papiere der OTP Bank mit plus 0,01 Prozent aus dem Handelstag. Die Mol-Aktien verloren 0,29 Prozent.

Der Prager Leitindex PX kletterte um 0,37 Prozent auf 937,52 Punkte nach oben. Papiere der Komercni Banka verbuchten ein Kursplus von 0,9 Prozent und bei jenen der Moneta Money Bank gab es einen Zuwachs von 0,5 Prozent. Anteile an der Erste Group gewannen 0,3 Prozent. Vienna Insurance Group schlossen mit plus 0,4 Prozent.