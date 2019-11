Aktien Osteuropa Schluss: Budapest im Aufwind - Andere Märkte schwächer

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze haben am Dienstag erneut keinen gemeinsamen Nenner gefunden.





Während es in Budapest deutliche Kursgewinne gab, schloss der Handel in Warschau und Prag etwas leichter. Klare Verluste gab es allen voran in Moskau, wo der RTSI Index um 0,8 Prozent auf 1449,35 Punkte fiel.

Der ungarische Leitindex Bux dominierte das Umfeld mit einem Anstieg um 1 Prozent auf 43 492,33 Punkte. Unter den Schwergewichten verbuchte die MOL -Aktie ein Plus von 1,9 Prozent, was am Markt mit einem etwas höheren Ölpreis erklärt wurde. Die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter stiegen auf Augenhöhe ebenfalls um fast 2 Prozent. MTelekom schlossen 0,1 Prozent höher, die Aktionäre der OTP Bank mussten jedoch ein kleines Minus von 0,1 Prozent verkraften.

In Polen gab der Wig-30 nach dem verlängerten Wochenende moderat um 0,10 Prozent auf 2549,06 Punkte nach. Der breiter gefasste WIG verlor 0,09 Prozent auf 59 141,35 Zähler. Diverse Energie- und Finanzwerte standen auf den Verkaufslisten der Anleger. Die Titel des Ölunternehmens PKN Orlen büßten 3,3 Prozent ein. Die Papiere der Alior Bank und der Bank Pekao verbilligten sich jeweils um 0,8 Prozent. Santander Bank Polska ermäßigten sich um 0,5 Prozent.