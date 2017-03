Aktien Osteuropa Schluss: Börsen setzen zu moderater Erholung an

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben ihren jüngsten Kursrückgang am Donnerstag beendet und mit positiven Vorzeichen geschlossen.



Der Moskauer RTS-Interfax-Index notierte 0,11 Prozent höher bei 1124,35 Punkten.

In Warschau gewann der WIG-30 0,54 Prozent auf 2579,69 Punkte. Der breiter gefasste WIG zog um 0,59 Prozent auf 59 093,68 Punkte an. Unter den Einzelwerten rückten die Aktien von Cyfrowy Polsat nach einer positiven Analystenstudie mit einem Plus von 0,81 Prozent ins Rampenlicht. Die Aktien von Kino Polska TV legten über 1,6 Prozent zu, jene von ATM stiegen um mehr als 1 Prozent. Der Mineralölkonzern PKN Orlen schloss als stärkster Wert im WIG-30 mit einem Aufschlag von knapp 4 Prozent. Am Vortag hatten höhere US-Öllagerbestände die Papiere belastet. Die Aktien von Bank Pekao sanken hingegen um 0,55 Prozent.

Der Prager PX stieg um 0,19 Prozent auf 980,76 Punkte. Die Papiere des Tabakkonzerns Philip Morris gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab und fielen um 0,70 Prozent. Ebenso erging es den Aktien des Getränkeherstellers Kofola, die 1,34 Prozent verloren. Die Papiere des österreichischen Versicherers Vienna Insurance Group (VIG) in Prag gewannen 3,30 Prozent und belegten damit die Poleposition im PX.