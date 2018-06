Aktien Osteuropa Schluss: Aufwärts - Moskauer Börse schert aus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Aufwärts ist es am Donnerstag an den osteuropäischen Aktienmärkten gegangen.



Gegen diesen Trend meldete jedoch die Moskauer Börse Verluste: Der RTS-Index gab um 0,42 Prozent auf 1177,73 Zähler nach. Dort lasteten die Kursverluste großer Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, Lukoil und Rosneft auf dem Leitindex.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,52 Prozent auf 2622,32 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,56 Prozent auf 59 412,76 Zähler zu. Gestützt wurde der polnische Aktienmarkt von Zugewinnen bei den Stromkonzernen. Tauron -Aktien setzten sich mit einem Plus von 4,31 Prozent an die Spitze des Wig-30. Dahinter notierten die PGE-Papiere mit einem Plus von 3,50 Prozent. Deutliche Gewinne verzeichneten außerdem die Anteile von Energa mit einem Plus von 3,01 Prozent.

Die Investmentbank UBS schraubte die Empfehlung für den polnischen Aktienmarkt auf "Übergewichten" nach oben. Analyst Geoff Dennis begründete den Optimismus zum Einen mit der soliden Lage polnischer Banken, die rund die Hälfte des gesamten Börsenwerts des Leitindexes ausmachten. Zum Anderen gebe es für die Konjunktur in Polen noch Aufwärtspotenzial.

In Prag rückte der Leitindex PX um 0,48 Prozent auf 1078,38 Punkte vor. Gestützt wurde er von den beiden österreichischen Finanzwerten, die jeweils deutlich zulegen konnten, nachdem sie am Mittwoch noch Schwäche gezeigt hatten. Aktien der Vienna Insurance stiegen um 2,53 Prozent an die Spitze des PX. Der Versicherer übernimmt von der Gothaer Gruppe deren polnische Tochter. Diese residiert in Warschau und hat sechs Zweigniederlassungen. Auf Rang zwei im PX lagen Erste Group mit einem Aufschlag von 2,51 Prozent.