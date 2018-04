Aktien New York: Mit erholten Kursen in die neue Woche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Aktien sind zum Wochenbeginn auf den Pfad der Erholung zurückgekehrt.



Beobachter führten die Kursgewinne am Montag auf die Hoffnung von Investoren zurück, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China am Ende doch noch diplomatisch beigelegt werden kann. Nach dem heftigen Rücksetzer vom Freitag stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,97 Prozent auf 24 165,41 Punkte.

"China hat seine Märkte über einen langen Zeitraum schrittweise geöffnet", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda in einem Marktkommentar. Das berechtige zu der Hoffnung, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt miteinander verhandelten und dass China den USA letztlich entgegen komme. Die vom US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Strafzölle seien "taktisch, um China an den Verhandlungstisch zu bekommen".