Aktien New York: Zurückhaltung wegen Trump-Politik und Fed-Sitzung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der weltweit zunehmende Unmut über Donald Trumps Abschottungspolitik hat die Wall Street auch am Dienstag in der Defensive gehalten.



Zudem hielten sich die Anleger vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch mit Engagements zurück. Eine Reihe neuer US-Konjunkturdaten wirkte sich tendenziell ebenso negativ auf die Kurse aus wie enttäuschende Geschäftszahlen einiger namhafter Unternehmen.