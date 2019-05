Aktien New York: Zollstreit verängstigt weiter die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der wieder in den Fokus gerückte Zollstreit zwischen den USA und China hat die Anleger am Dienstag an der Wall Street weiter in die Flucht getrieben.



Der Dow Jones Industrial begab sich mit 1,79 Prozent auf Talfahrt und ging bei 25 965,09 Punkten aus dem Handel. Am Vortag hatte er nach den ersten Wogen angedrohter Zollerhöhungen letztlich nur moderat im Minus geschlossen.

Wie Analyst Deane Dray vom kanadischen Analysehaus RBC in einem Kommentar schrieb, war der Markt bis zuletzt von einem ermutigenden Stand der Gespräche zwischen den USA und China ausgegangen. Die jüngste Androhung höherer Zölle durch US-Präsident Donald Trump habe nun aber einen Abverkauf auf breiter Basis ausgelöst, auch wenn die Gespräche zwischen den beiden Parteien an diesem Donnerstag weiter gehen sollen.

Auch für die übrigen New Yorker Indizes stand vor diesem Hintergrund am Dienstag ein negatives Vorzeichen auf der Kurstafel. Der breit aufgestellte S&P 500 gab um 1,65 Prozent auf 2884,05 Punkte nach und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 1,98 Prozent auf 7640,15 Zähler./tih/he