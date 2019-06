Aktien New York: Zinshoffnung etwas gesunken - Broadcom belastet Tech-Sektor

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investoren an der Wall Street haben sich am Freitag in Zurückhaltung geübt.



Der Dow Jones Industrial verlor bislang 0,17 Prozent auf 26 062,63 Punkte. Auf Wochensicht steuert der US-Leitindex damit auf ein moderates Plus von 0,3 Prozent zu.

Belastet von schwachen Halbleiterwerten nach gekappten Umsatzzielen von Broadcom rutschte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit minus 0,48 Prozent auf 7474,43 Punkte noch etwas deutlicher ab. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,29 Prozent auf 2883,37 Zähler nach.

Jüngste US-Konjunkturdaten gaben der Hoffnung auf sinkende Leitzinsen durch die Notenbank Fed keine neue Nahrung. Zuletzt hatte diese Hoffnung den Aktienmarkt angetrieben.

Die im Mai etwas schwächer als erwartet gestiegenen US-Einzelhandelsumsätze belegen nach Einschätzung der Landesbank Helaba dennoch eine Konsumerholung. Da zudem die Vormonatswerte deutlich nach oben revidiert worden seien, würden "Konjunktursorgen und Spekulationen auf sinkende US-Leitzinsen wohl nicht verstärkt", so die Ökonomen.

Zudem war die US-Industrieproduktion im Mai stärker als gedacht gestiegen. Auch dies mildere die Konjunktursorgen, hieß es weiter. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima ergab für Juni eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher. Letztlich aber sprechen laut der Helaba der hohe Beschäftigungsstand und die im Trend steigenden Löhne gegen eine dauerhafte Stimmungseintrübung.

Die Kaufbereitschaft der Anleger wurde ferner gedämpft durch den sich verschärfenden Konflikt der USA und ihrer arabischen Verbündeten mit dem Iran. Tags zuvor hatten die Anleger dieses Thema noch zur Seite geschoben.

Die Papiere von Broadcom büßten sechseinhalb Prozent ein. Am Vortag hatte der Halbleiterkonzern nach der Schlussglocke in New York seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt. Analysten waren von diesem Schritt an sich weniger überrascht, eher vom Ausmaß der Prognosesenkung. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Handelskrieg zwischen den USA und China, der die Nachfrage nach Halbleitern drücke. Mehrere Analysten senkten nun ihre Kursziele für die Broadcom-Papiere.

Die Enttäuschung hinterließ auch bei anderen Branchenwerten Spuren: So ging es etwa für Texas Instruments und Advanced Micro Devices um mehr als 3 Prozent runter. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), der die 30 wichtigsten Werte der US-Chipindustrie enthält, verlor 2,7 Prozent.

Ein Rekordhoch mit 142,95 US-Dollar markierten zwischenzeitlich die Papiere des Entertainment-Riesen Walt Disney . Zuletzt standen sie aber im Minus mit 0,4 Prozent. Am Vortag hatten sie an der Dow-Spitze deutlich zugelegt, ein Rekordhoch aber knapp verpasst.

Ein fulminantes Börsendebüt legte vor dem Wochenende der US-amerikanische Online-Tierbedarfshändler Chewy hin. Mit 36 US-Dollar lag der erste Kurs um 14 Dollar über dem Ausgabepreis. In der Spitze stiegen die Aktien über 41 Dollar. Zuletzt kosteten sie knapp 34 Dollar./ajx/fba