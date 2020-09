Aktien New York: Zarte Erholung von Vortagesverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet.



Vor allem die am Vortag unter die Räder gekommenen Technologiewerte hätten zugelegt, hieß es. Damit seien die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur etwas in den Hintergrund getreten.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,32 Prozent höher bei 26 848,68 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dow um knapp 2 Prozent nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,46 Prozent auf 3251,83 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,91 Prozent auf 10 931,78 Zähler, nachdem er tags zuvor um mehr als 3 Prozent abgesackt war./edh/fba