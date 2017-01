Aktien New York: Wirtschaftsdaten und enttäuschende Bilanzen bremsen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Wirtschaftsdaten und teils weniger erfreuliche Unternehmensbilanzen haben den Rekordlauf der US-Börsen am Freitag zunächst gebremst.



Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 20 093,81 Punkte. Am Vortag hatte der US-Leitindex die Marke von 20 100 Punkten überwunden, nachdem er zur Wochenmitte erstmals den Sprung über die 20 000-Punkte-Hürde geschafft hatte. Zudem hatten auch der S&P 500 und die Nasdaq-Börsen immer weitere Höchststände erklommen.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Freitag bislang 0,12 Prozent auf 2293,86 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 0,08 Prozent auf 5152,89 Punkte nach.