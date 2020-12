Aktien New York: Wieder aufwärts - Anleger setzen auf Impfungen und Biden

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Verschnaufpause vom Vortag haben Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres an der Wall Street wieder auf Aktien gesetzt.



Die Kurse stiegen, neue Rekordmeldungen für die Börsenbarometer Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 blieben bislang aber aus. Der Dow Jones Industrial rückte zuletzt um knapp ein halbes Prozent vor auf 30 468 Punkte.

Die Investoren setzten dank weltweit angelaufener Corona-Impfungen für 2021 nach wie vor auf eine durchgreifende Erholung der Konjunktur. Zur Wochenmitte erhielt mit dem britischen Pharmariesen Astrazeneca ein weiterer Hersteller eine Zulassung für einen Impfstoff in Großbritannien - weitere Länder dürften bald folgen.

Der den breiten US-Aktienmarkt abbildende S&P 500 gewann 0,30 Prozent auf 3738 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,26 Prozent auf 12 877 Punkte aufwärts.

Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda erklärte die Kursgewinne trotz hoher Infektionszahlen und vieler Todesfälle in den USA mit dem anstehenden Regierungswechsel: "Mit den verheerenden Nachrichten zu Covid-19 steigen an der Wall Street die Erwartungen, dass die neue Administration unter Präsident Biden in den ersten hundert Tagen an der Regierung starke Impulse setzen wird".

Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr haben die Besitzer von US-Aktien wenig Grund zur Klage: Dank einer nie gesehenen Erholungsrally nach dem ebenfalls historischen Kurseinbruch zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr steht für den Dow aktuell ein Plus von knapp sieben Prozent zu Buche. Beim marktbreiten S&P 500 sind es fast 16 Prozent und beim Nasdaq 100 sogar 47 Prozent.

Zu den größten Gewinnern im Leitindex Dow zählten am Mittwoch die Papiere von Caterpillar . Sie gewannen 2,3 Prozent auf knapp 181 US-Dollar. Das US-Investmenthaus Baird erkärte die Aktien des Baumaschinenherstellers zum Favoriten des kommenden Jahres und schraubte das Kursziel von 206 auf 220 US-Dollar nach oben.

Neue historische Höchstkurse erreichten im Dow die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney und des Kredikartenanbieters Visa . Walt Disney verteuerten sich an der Spitze des Dow um 2,4 Prozent und Visa um 2,1 Prozent.

Die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller zeigten derweil Schwäche: Für die in New York gelisteten Anteilsscheine der Mainzer Biontech und die Titel des Tübinger Impfstoffherstellers Curevac ging es jeweils um 1,7 Prozent abwärts. Auch die Papiere des US-Impfstoffproduzenten Moderna verloren 1,7 Prozent. Alle drei Titel weiteten damit die Einbußen der vergangenen Wochen aus. Davor waren sie allerdings stark gestiegen./bek/fba