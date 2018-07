Aktien New York: Wenig Veränderung zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts durchwachsener Unternehmenszahlen hat sich die Wall Street am Freitag kaum von der Stelle bewegt.



Der Dow Jones Industrial rückte um 0,11 Prozent auf 25 553,96 Punkte vor. Auf Wochensicht winkt dem US-Leitindex damit ein Plus von knapp 2 Prozent. Zuletzt hatte vor allem die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit für Kauflaune gesorgt.