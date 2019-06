Aktien New York: Wenig Erholung nach Rückschlag

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch nur wenig von ihrem Rückschlag am Vortag erholt.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn um 0,10 Prozent auf 26 575,27 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 2920,51 Punkte hoch. Der am Dienstag gebeutelte Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,84 Prozent auf 7655,64 Punkte.

Seit Freitag hatten der Iran-Konflikt und der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, der auf dem nahenden G20-Gipfel ein zentrales Thema sein dürfte, die Signale für eine noch lockerere Geldpolitik der großen Notenbanken zunehmend verdrängt. Zuletzt kamen zum Thema Handelsstreit widersprüchliche Töne aus Washington: Während sich US-Finanzminister Steve Mnuchin mit Blick auf eine Lösung zuversichtlich gab, drohte Präsident Donald Trump in einem TV-Interview abermals neue Strafzölle auf chinesische Waren an./gl/he