Aktien New York: Wenig Bewegung nach jüngsten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall Street hat sich nach ihrer zuletzt guten Entwicklung am Mittwoch lethargisch gezeigt.



Auch einige positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten und schwache Daten aus dem amerikanischen Bausektor gaben dem US-Aktienmarkt keine klaren Impulse in die eine oder andere Richtung.