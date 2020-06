Aktien New York: Weiterhin ohne klare Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag im frühen Handel haben sich die US-Aktienmärkte nur wenig verändert ohne klaren Trend präsentiert.



Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Coronavirus-Infektionszahlen in einigen Ländern sorgten für Risikoscheu unter den Anlegern, hieß es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Börsen.

Der Dow Jones Industrial notierte 0,15 Prozent tiefer bei 26 079,66 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,06 Prozent auf 3115,26 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 10 001,59 Zähler./edh/he