Aktien New York: Weitere Gewinne - Dow mit Boeing ebenfalls im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Mittwoch weiter bergauf gegangen.



Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte dank der Kursstabilisierung von Boeing diesmal mit zu: Gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn notierte er 0,51 Prozent fester bei 25 685,83 Punkten und machte damit den kleinen Rücksetzer vom Vortag wieder mehr als wett. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,55 Prozent auf 2806,74 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,57 Prozent auf 7242,38 Zähler vor.

Amerikanische Konjunkturdaten wurden von den Anlegern positiv aufgenommen. Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter waren im Januar überraschend gestiegen - Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Dazu fiel der Anstieg bei den Bauausgaben zu Jahresbeginn stärker als erwartet aus. Derweil schwächte sich der Preisauftrieb auf Ebene der Hersteller im Februar weiter ab, was allerdings so auch von Experten prognostiziert worden war./gl/jha/