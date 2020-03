Aktien New York: Weiter deutliche Erholung - Hilfspaket und Fed-Aussagen stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an den US-Aktienmärkten hat sich am Donnerstag den dritten Tag in Folge fortgesetzt.



Weiter Auftrieb gaben das angesichts der Corona-Krise inzwischen verabschiedete Konjunkturpaket zur Stützung der Wirtschaft sowie Aussagen der Währungshüter. Der Dow Jones Industrial stieg rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 4,35 Prozent auf 22 122,17 Punkte. Nachdem das weltweit bekannteste Börsenbarometer zu Wochenbeginn noch auf den tiefsten Stand seit November 2016 abgesackt war, hat es sich nun um 19 Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 3,80 Prozent auf 2569,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,99 Prozent auf 7692,88 Punkte vor.

Nach einigem Hin und Her war in der Nacht zum Donnerstag ein rund zwei Billionen US-Dollar schweres Hilfsprogramm bewilligt worden. US-Präsident Donald Trump hatte es vor dem vergangenen Wochenende in Aussicht gestellt. Details darin waren dann jedoch schwer umkämpft, bevor Demokraten und Republikanern sich einigten. Volkswirt Chris Hussey von Goldman Sachs sieht in dem Paket mittelfristig Chancen, eine Wirtschaftserholung zu beschleunigen. Kurzfristig aber werde es an der Wachstumsschwäche wohl nicht viel ändern, da der absehbare Rückgang der Wirtschaftsaktivität den physischen Einschränkungen geschuldet sei, mit denen der Pandemie begegnet werde.

Zu Wort meldete sich außerdem Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Fed. Zwar befürchtet er, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden könnte, wie er im Fernsehen sagte, schloss zugleich aber weitere Notmaßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise nicht aus. Der Notenbank werde "die Munition" nicht ausgehen, versicherte Powell. Derweil belegen die aktuellen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, wie schwer die Einschränkungen durch die Pandemie die heimische Wirtschaft bereits treffen: Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schnellte wie von einigen Experten bereits befürchtet auf gut drei Millionen nach oben.

Im Dow war erneut die Aktie von Boeing Favorit mit plus 13 Prozent. Damit setzte das Papier seine beeindruckende Erholung der vergangenen drei Handelstage fort. Seit Montag hat sich der Kurs nahezu verdoppelt, wobei zuletzt auch die Aussicht auf milliardenschwere Staatshilfen für den schwer angezählten Flugzeugbauer weiter antrieben.

Caterpillar legten um 3,0 Prozent zu. Der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen zog angesichts der Virus-Krise seine Prognosen für 2020 zurück, was die meisten Anleger jedoch kaum überrascht haben dürfte.

Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs belastete an der Nasdaq die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten Beyond Meat mit 6,4 Prozent. Das Papier des Online-Reisebüros Expedia sank als Schlusslicht im Nasdaq-Auswahlindex zugleich um 6,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs auch diese Aktie zum Verkauf empfohlen hatte. Tesla gaben als zweitschwächster Wert dort um 3,8 Prozent nach.

Um marktkonforme 4,3 Prozent ging es für Micron Technology zudem aufwärts. Analysten werteten die Ziele des Chip-Herstellers für das dritte Geschäftsquartal angesichts der Corona-Krise als stark./ck/jha/