Aktien New York: Weiter Zurückhaltung vor Fed-Entscheid - Ölpreis belastet

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Lethargie der vergangenen Tage hat am Dienstag an den New Yorker Börsen angehalten.



Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed stand der Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,19 Prozent tiefer bei 20 842,68 Punkten. Er bewegte sich so weiterhin in seiner Spanne zwischen 20 800 und 21 000 Punkten, die er seit Anfang März nicht verlassen hat. Etwas belastend wirkte sich der wieder unter Druck stehende Ölpreis aus - ausgelöst davon, dass Saudi-Arabien seine Fördermenge erhöhte. Öl-Aktien gehörten entsprechend zu den Verlierern.