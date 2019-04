Aktien New York: Walt Disney und JPMorgan befeuern Dow

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen der Wall-Street-Bank JPMorgan und ein Rekordhoch bei den Aktien von Walt Disney haben zum Handelsstart am Freitag den Dow Jones Industrial befeuert.



Der New Yorker Leitindex gewann bislang 1,09 Prozent auf 26 427,00 Punkte. Die Disney-Aktien eroberten mit einem Plus von mehr als 11 Prozent die Index-Spitze.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,75 Prozent auf 2910,01 Punkte und nähert sich damit seinem Höchststand bei knapp 2941 Punkten aus dem September 2018 . Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,36 Prozent auf 7622,49 Punkte nach oben. Hier fehlen weniger als 80 Zähler bis zu einer neuen Bestmarke.

Auf der Konjunkturagenda stehen eine halbe Stunde nach der Eröffnung die von der Universität Michigan ermittelten ersten Stimmungsdaten zum Verbrauchervertrauen im Monat April./ajx/he