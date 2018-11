Aktien New York: Wall Street hofft auf ein Ende des Handelskonflikts

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt.



Neu erwachte Hoffnungen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit gaben weiter Auftrieb.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte den dritten Tag in Folge zu und gewann im frühen Handel 0,63 Prozent auf 24 905,14 Punkte. Nun könnte der Dow zwar "eine erste kleine markttechnische Hürde überspringen" und erst einmal einen Boden ausbilden, "doch daraus lässt sich noch lange kein Trendwechsel zurück nach oben ableiten", bleibt Chartexperte Andreas Büchler von Indexradar vorsichtig.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 2692,44 Punkte und der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,53 Prozent auf 6736,79 Zähler vor.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte eine Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell zur Geldpolitik dann in den Fokus rücken. Dann werden die Anleger wohl einmal mehr sehr genau auf Hinweise auf eine möglicherweise langsamere Straffung achten, erwartet Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK./ck/she