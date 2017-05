Aktien New York: Wall Street fehlt frischer Schwung - Daten enttäuschen etwas

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger eine kleine Verschnaufpause eingelegt.



Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Dienstag nach dreitägiger Erholung kaum vom Fleck, nachdem jüngste US-Konjunkturdaten für etwas Ernüchterung gesorgt hatten. So waren die Verkäufe neuer Häuser im April überraschend deutlich gefallen.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,07 Prozent auf 20 908,45 Punkte vor. An den vergangenen drei Handelstagen hatte der US-Leitindex sich noch vom seinem Kursrutsch Mitte letzter Woche erholt.