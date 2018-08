Aktien New York: Wall Street bleibt im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut.



Unterstützung komme von der guten Stimmung unter den Anlegern in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen, sagten Börsianer.

Der Dow Jones Industrial legte kurz nach Handelsstart um 0,54 Prozent auf 25 640,93 Punkte zu. Damit bewegt sich der US-Leitindex wieder auf dem Niveau von Ende Februar.