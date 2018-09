Aktien New York: Vorsichtige Kaufbereitschaft nach jüngsten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben sich nach den jüngsten Verlusten die ersten Anleger am Donnerstag wieder aus der Deckung gewagt.



Allerdings fielen die anfänglichen Kursgewinne am Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwiegend bescheiden aus.