Aktien New York: Versöhnliches aus China lässt den Dow durchstarten

NEW YORK (dpa-AFX) - Versöhnliche Töne aus China zum Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten haben dem US-Aktienmarkt am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,80 Prozent auf 24 410,16 Punkte, Am Vortag hatte der Dow nach einem furiosen Start nur ein kleines Plus über die Ziellinie gerettet.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht gestellt. Die Aussagen des Staats- und Parteichefs deuteten auf ein kapitalistischeres und globaler aufgestelltes China hin, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets.