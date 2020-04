Aktien New York: Verschnaufpause nach Kursrally - Arbeitsmarkt bricht ein

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Kursschub vom Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag erst einmal die Kraft ausgegangen.



Der US-Leitindex Dow gab zuletzt um 1,53 Prozent auf 24 256,85 Punkte nach. Immerhin hat er sich vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt. Am Vortag hatte dem Dow nicht mehr viel bis zur runden Marke von 25 000 Punkten gefehlt. Diese dürften die Börsianer weiter im Blick behalten.

Wie sehr das Coronavirus die US-Wirtschaft gegenwärtig in den Abgrund zieht, belegten neue Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche belief sich auf 3,8 Millionen. Damit haben sich seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie im März mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. "Aufgrund des sich verschlechternden Arbeitsmarktes bleibt die Konjunkturperspektive noch getrübt", sagte Analyst Partick Bolt von der Helaba. Auch die Konsumausgaben der US-Bürger sind im März eingebrochen.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,64 Prozent auf 2920,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank mit 0,47 Prozent auf 8941 Punkte weniger deutlich. Hier stützten nicht zuletzt gute Quartalszahlen von Facebook , deren Aktien kräftig stiegen.

Anleger haben erneut zahlreiche Bilanzen zu verdauen, darunter die einiger Technologieschwergewichte vom Vorabend. Microsoft konnte die Corona-Krise bisher nichts anhaben. Der US-Softwaregigant profitierte vielmehr vom anziehenden Trend zu Heimarbeit und steigerte Umsatz und Gewinn. Die Aktien legten um 0,4 Prozent zu, nachdem sie in den vergangenen Wochen bereits stark gestiegen waren.

Weitaus deutlicher ging es mit den Papieren von Facebook aufwärts, sie gewannen 5 Prozent. Das weltgrößte Online-Netzwerk konnte in der Corona-Krise mehr Nutzer anziehen. Der Kurznachrichtendienst Twitter rutschte hingegen vor dem Hintergrund der Pandemie in die roten Zahlen, der Kurs sackte um 7,8 Prozent ab.

Tesla-Aktien zogen nach Quartalszahlen anfangs kräftig an, drehten anschließend aber ins Minus. Allerdings hatten sich die Papiere seit Mitte März mehr als verdoppelt. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe im ersten Quartal mit einem positiven Nettoergebnis überrascht, sagte Analyst Matthias Volkert von der DZ Bank. Tesla habe die Erwartungen kräftig übertrumpft, merkte die Bank JPMorgan an.

Papiere des Chemiekonzerns Dow verloren 2,1 Prozent. Die Corona-Krise hat den Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal halbiert. Auch bei der Fastfood-Kette McDonald's ließ die Pandemie den Gewinn zuletzt einbrechen, die Aktie büßte 1,7 Prozent ein.

Gesucht waren unterdessen die Aktien von Apple und Amazon , die um 1,2 beziehungsweise 1,9 Prozent zulegten. Beide Tech-Giganten veröffentlichen nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte./bek/he