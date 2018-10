Aktien New York: Mit Verlusten in die neue Woche - Einzelhandel schwach

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Freitag ist an der Wall Street zu Beginn der neuen Börsenwoche wieder Vorsicht angesagt.



Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel am Montag um 0,23 Prozent auf 25 280,75 Punkte leicht nach. Deutlicher fielen die Kursverluste erneut an der Technologiebörse Nasdaq aus. Schwergewichte wie Microsoft , Apple und Cisco gerieten stärker unter Druck.

Die Umsätze im Einzelhandel in den USA waren im September hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Die Einzelhandelsdaten haben enttäuscht, wurden aber wohl von Sonderfaktoren belastet", merkte Volkswirtin Christiane von Berg von der BayernLB an. Der private Konsum ist die mit Abstand wichtigste Stütze der Konjunktur in den USA. Die US-Wirtschaft dürfte im dritten Quartal zwar robust gewachsen sein, so von Berg, aber wohl nicht an das starke zweite Quartal anknüpfen können.